В Кривом Роге во время "Гонок на выживание" автомобиль врезался в зрителей

КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Автомобиль врезался в зрителей во время автогонок в Кривом Роге в Днепропетровской области, в результате пострадали четыре человека, среди которых двое детей, сообщает Криворожский отдел полиции Украины на своей странице в Facebook.
"В результате столкновения четырем лицам (двое детей и двое взрослых) причинены телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города Кривой Рог. На месте работают правоохранители", — говорится в сообщении городской полиции.
Со своей стороны один из организаторов этих гонок, депутат Верховной рады Андрей Гальченко сообщил, что, по предварительным данным, во время гонок у каскадера отказали тормоза.
"Старались сделать все возможное для безопасности, но сегодня, впервые за более чем 20 лет — несчастный случай в нашем городе на гонках. Соревнования остановлены. Еду в больницу. Будем оказывать всю необходимую помощь. Предварительно — у одного из каскадёров, которые выступали между заездами гонок, отказали на машине тормоза", — написал депутат в Facebook.
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