Грузия готовится к выборам президента

ТБИЛИСИ, 27 окт — РИА Новости. В ближайшее воскресенье, 28 октября, в Грузии пройдут выборы президента страны. Традиционно в субботу наступает день тишины, когда категорически запрещена агитация на радио и телевидении, а также на избирательных участках. О том, как день тишины проходит в столице Грузии — в материале РИА Новости.

Точно выборы?

Дорога в грузинскую столицу начинается с главной воздушной гавани страны — международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели. По дороге в центр города мало что напоминает о том, что страну ждут выборы президента: лишь несколько билбордов с изображением независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которые "разбавляют" многочисленные щиты с рекламой казино и букмекерских компаний.

В центре города — на Площади Свободы — о предстоящем всенародном голосовании тоже мало что напоминает. Нет рекламы кандидатов, нет сбора сторонников того или иного возможного будущего лидера страны, нет усиления полиции. Лишь изредка встречаются наклеенные на стены зданий портреты кандидатов и их изображения на общественном транспорте.

Возле здания парламента Грузии, расположенного на одной из главных улиц города — проспекте Шота Руставели ситуация аналогичная. Тут находятся лишь несколько дежурных отрядов полиции. Возле штаба Зурабишвили, которую эксперты считают одним из претендентов на победу, обстановка также спокойная.

При этом улицы возле Площади Свободы заставлены припаркованными автомобилям, хозяева которых отдыхают в многочисленных близлежащих кафе и делают покупки в магазинах и торговых центрах. Жители Тбилиси и многочисленные туристы, среди которых большое количество россиян, но также встречаются даже граждане Японии и соседних с Грузией стран, гуляют по городу и наслаждаются солнечной погодой, которая порадовала грузинскую столицу в день тишины.

Складывается ощущение, что в Тбилиси обычный теплый выходной, а не день, за которым последуют выборы президента страны.

В разговорах местных жителей тема политики практически не звучит.

Выборы-2018

Голосование на выборах президента Грузии начнется 28 октября 8.00 по местному времени (7.00 мск). Закроются участки для голосования в 20.00 (19.00 мск).

Это будут последние прямые выборы главы государства. Президент будет избран не на пять лет, как прежде, а на шесть. Среди 25 зарегистрированных ЦИКом кандидатов основная борьба, по мнению политологов, развернется между независимым кандидатом Саломе Зурабишвили и кандидатом от объединенной оппозиции Григолом Вашадзе.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал население страны пойти на предстоящие выборы президента. По словам премьера, власти Грузии не позволят "каким-либо политическим силам внести диссонанс в процесс выборов".

Бахтадзе напомнил, что МВД поручено обеспечить в масштабах всей страны спокойную избирательную обстановку. Премьер также призвал международных и местных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ быть максимально активными.

Ожидается, что за ходом выборов будут следить более 1 тысячи международных наблюдателей, включая наблюдателей от ОБСЕ и американского Национального демократического института по международным вопросам (NDI).