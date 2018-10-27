Кабмин Украины решил в три этапа повысить цену на газ для населения

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Правительство Украины планирует трехэтапное повышение цены на газ для населения, следующее повышение может произойти с мая 2019 года, следует из обнародованного постановления кабмина.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

В обнародованном постановлении на сайте кабмина речь идет о расчетах цен на газ в период до 1 мая 2020 года.

"Это постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 года и действует до 1 мая 2020 года", — говорится в решении.

В приложениях к решению указано, что первое повышение, о котором уже объявил кабмин, будет с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года, следующий этап повышения запланирован с 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года.

"НАК "Нафтогаз Украины" приобретает природный газ у "Укргаздобычи", "Черноморнефтегаза" и других субъектов хозяйствования, которые добровольно взяли на себя обязательства в соответствии с настоящим пунктом, с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 (включительно) и с 1 мая 2019 по 31 декабря 2019 (включительно) по цене, определенной в соответствии с пунктом 12 настоящего положения", — говорится в приложении.

Согласно решению, уже с 1 января 2020 года цены на газ для населения могу уровняться с ценой газа для промышленности. "С 1 января 2020 цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей", — говорится в приложении.

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