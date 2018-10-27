Украинский фильм о войне в Донбассе провалился в прокате

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинский фильм "Позывной "Бандерас" о войне в Донбассе провалился в прокате. Об этом свидетельствуют данные бокс-офиса, размещенные на сайте "Кино-театр.ua".

Так, лента вышла в прокат 11 октября и собрала 753 тысячи гривен при бюджете 40 миллионов гривен (половину выделило министерство культуры Украины).

Ранее автор сценария картины Сергей Дзюба сообщил в своем Facebook, что ленту могут снять с проката из-за плохих сборов. Он заявил, что в провале ленты виноваты кинопрокатчики.

Картина рассказывает об украинце Антоне Саенко, командире группы украинских контрразведчиков, посланных в Донбасс. Режиссером фильма стал Заза Буадзе.

Киев в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.