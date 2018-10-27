На Украине застрявших в порту овец решили утилизировать

КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Застрявших в порту Черноморска овец в сопровождении полиции везут на утилизацию в Винницкую область, по факту данного ЧП открыто уголовное дело, сообщат пресс-служба полиции в Одесской области в субботу.
"Полицейские обеспечивают сопровождение колонны с овцами из Черноморского порта в Винницкую область. В настоящее время колонна с животными под сопровождением полиции отправилась в город Тульчин", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Сообщается, что в течение нескольких дней правоохранители обеспечивали общественный порядок в зоне таможенного контроля у порта, где находились животные, пока решались вопросы их перемещения.
Как уточняет украинское информагентство УНИАН со ссылкой на своего корреспондента с места событий, в субботу овец отправили в Тульчин на госпредприятие "Укрветсанзавод" для утилизации. Сообщается, что в трехъярусном скотовозе находятся как живые, так и погибшие животные. Перед отправкой в порт прибыла владелица отары — директор предприятия "Украниксар" Елена Севинч, которая привезла документы на утилизацию всех овец. Она предполагает, что в фуре может оставаться порядка 100 живых особей.