Пьяный депутат Рады сжег свою машину и избил главу сельсовета, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Депутат Рады от Радикальной партии Сергей Скуратовский устроил пьяный дебош после охоты в Киевской области, сообщает портал Kiev Vlast.

По данным издания, в инциденте участвовал бывший глава Житомирской облгосадминистрации Юрий Забела. Вдвоем они, будучи пьяными, расстреляли и сожгли машину Скуратовского, а затем избили главу Пхатинянского сельсовета Макаровского района Александра Сорочана, который "проезжал мимо" и "предложил помощь".

В полиции Киевской области подтвердили, что такой инцидент действительно произошел в Макаровском районе. Как отмечает Страна.ua, сейчас идет расследование по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений "главе одного из сельсоветов".

"Глава сельсовета утверждает, что подъехал к ним, думая, что они браконьеры. А там оказались совсем не браконьеры, а народный депутат, который дал ему по лицу несколько раз", — приводит издание слова спикера областного отделения полиции Николая Жуковича.

Следствие рассматривает несколько версий происшедшего. Собеседник портала отметил, что причиной ссоры мог стать "земельный вопрос". Также не исключено, что автомобиль Скуратовского не был сожжен умышленно, а сгорел из-за "короткого замыкания в печке".