МККК направил в Донбасс восемь грузовых автомобилей со стройматериалами

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (231)

КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 160 тонн строительных материалов в качестве гуманитарной помощи, сообщает в субботу государственная пограничная служба Украины.

"Через контрольный пункт "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированные территории Украины в направлении Донецка проследовало восемь грузовых автомобилей со строительными материалами общим весом более 160 тонн. Гуманитарный груз направлен от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении на сайте ведомства.