На Украине придумали план по "возвращению" Азовского моря

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Киев доложен принимать более радикальные действия по "обеспечению безопасности" Азовского моря, не надеясь на Евросоюз, заявил капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров страны Евгений Лупаков.

Для этого он предложил реализовать "план" из четырех шагов, первым из которых, по его словам, должно стать расторжение договора с Россией о совместном использовании Азовского моря.

Кроме того, Лупаков выразил уверенность в том, что Киеву необходимо определить и установить линию прохождения украинской морской границы, а затем сделать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.

"И как только эти законы будут приняты — тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет", — подчеркнул Лупаков в интервью "Обозревателю".

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение" Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе.

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. В крымском погрануправлении ФСБ отметили, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом, а в украинском МИД признали, что пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.