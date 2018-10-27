Первый канал назвал иронией приглашение Мегин Келли на работу

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На Первом канале назвали иронией приглашение к сотрудничеству американской телеведущей Мегин Келли. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе телеканала.
Накануне руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий программы "Время" Кирилл Клейменов пригласил Келли, которую уволили с NBC, стать его соведущей.
Как сообщали СМИ, Келли лишилась должности ведущей за "расистские замечания" — в эфире программы Today Show она высказалась в поддержку так называемого блэкфейса, театрального грима, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Теперь телеканалу, возможно, придется выплатить ей 69 миллионов долларов.
По данным CNN, сейчас NBC проводит с Келли переговоры по поводу того, на каких условиях она может покинуть компанию.
Келли 46 лет, она известная журналистка и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. В июне 2017 года она взяла у президента России Владимира Путина интервью на тему российско-американских отношений.