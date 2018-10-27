Первый канал назвал иронией приглашение Мегин Келли на работу

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На Первом канале назвали иронией приглашение к сотрудничеству американской телеведущей Мегин Келли. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе телеканала.

"Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть", — сказал собеседник агентства.

Накануне руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий программы "Время" Кирилл Клейменов пригласил Келли, которую уволили с NBC, стать его соведущей.

Как сообщали СМИ, Келли лишилась должности ведущей за "расистские замечания" — в эфире программы Today Show она высказалась в поддержку так называемого блэкфейса, театрального грима, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Теперь телеканалу, возможно, придется выплатить ей 69 миллионов долларов.

По данным CNN, сейчас NBC проводит с Келли переговоры по поводу того, на каких условиях она может покинуть компанию.

Келли 46 лет, она известная журналистка и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. В июне 2017 года она взяла у президента России Владимира Путина интервью на тему российско-американских отношений.