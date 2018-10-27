В ДНР заявили, что сбили ударный беспилотник силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, который пытался нанести удар по военному объекту ДНР, сообщил в субботу журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции республики Даниил Безсонов.
Он призвал миссию ОБСЕ зафиксировать данный факт и "принудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства". Безсонов напомнил, что использование беспилотников у линии соприкосновения в Донбассе сторонами конфликта нарушает минские соглашения.
"Применение украинской стороной ударных БПЛА зачастую приводит к жертвам среди мирного населения республики, о чем не раз ставились в известность представители СММ ОБСЕ", — добавил Безсонов.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.