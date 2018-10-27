Российский дипломат заявил в ООН о подготовке США к войне

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности говорит о том, что Вашингтон готовит войну, заявил заместитель руководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Андрей Белоусов после того, как Первый комитет Генассамблеи ООН отклонил вынесение на рассмотрение проекта российской резолюции о ДРСМД. При этом Россия готова защищать себя и свои интересы, отметил дипломат.

"Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные отличия от Соединенных Штатов Америки. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну", — сказал Белоусов по итогам голосования в комитете.

"Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас", — добавил дипломат.

За и против

Первый комитет Генассамблеи ООН отклонил проект российской резолюции, так как против него проголосовали 55 стран. За высказалось 31 государство, воздержались — 54. В числе проголосовавших против — США, Великобритания, Канада, Аргентина, Греция, Франция и Украина.

"Большинство из тех стран, которые воздержались, — активные сторонники ядерного разоружения, значительная часть из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — отметил Белоусов.

По словам дипломата, ему непонятна ни позиция тех, кто воздержался, ни позиция тех, кто проголосовал против.

"Российская Федерация пыталась направить серьезный сигнал политическим кругам США об опасности того курса, который был выбран нынешней администрацией. Мы полагали, что такая инициатива будет поддержана всеми здравомыслящими силами, в том числе находящимися здесь, в зале. Должен констатировать, что наш расчет не оправдался", — резюмировал он.

"Упустили возможность"

Отказ комитета внести на рассмотрение проект российской резолюции может в ближайшем времени серьезно сказаться на безопасности мира, полагает Белоусов.

"Через год, если Соединенные Штаты выйдут из договора и начнут бесконтрольное наращивание своего ядерного потенциала, мы столкнемся с другой реальностью, и те процедурные вопросы, из-за которых мы здесь два дня ломаем копья, нам покажутся настолько мизерными и настолько незначительными, что мы еще пожалеем о принятом сегодня решении", — сказал он.

При этом дипломат уточнил, что Россия будет последовательно работать вместе с теми государствами, которые разделяют ее точку зрения, чтобы убедить США все-таки занять конструктивную позицию, продолжить диалог в рамках Договора о ракетах меньшей и средней дальности и воздержаться от наращивания ядерного потенциала.

Влияние США

Решение Генассамблеи ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по договору РСМД свидетельствует о том, что США могут влиять на многие страны, заявил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, на позицию многих государств при голосовании влияли их союзнические отношения или зависимость от Вашингтона, а также евроатлантическая солидарность.

"При этом нужно отметить и оценить, что довольно много стран высказалось в поддержку российской позиции, это дорогого стоит. И эту часть проголосовавших мы должны учитывать, когда оцениваем совокупность всей ситуации", — подчеркнул депутат.

Выход США из договора о РСМД

Двадцатого октября президент Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон намерен наращивать ядерный потенциал, пока остальные не "придут в себя", подчеркнул он, пояснив, что это сообщение адресовано в первую очередь России и Китаю.

В последние годы Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. Так, в Москве отмечали, что США размещали на базах в Румынии и Польше установки, способные запускать крылатые ракеты "Томагавк", а также разрабатывали ударные беспилотники и финансировали исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

При этом российские власти не раз напоминали, что соблюдают свои обязательства по договору.

Если же США выйдут из ДРСМД, Россия будет вынуждена ответить зеркально, заявил президент Владимир Путин.

Он предупредил, что страны Европы, согласные размещать американские ракеты, тем самым поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

"Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого на самом деле никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся", — подчеркнул российский лидер.