МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Франции разрабатывают комплексный план по усилению безопасности в учебных заведениях страны на фоне роста агрессивности учеников, план будет представлен общественности 30 октября, заявил министр образования Жан-Мишель Бланкер в эфире радиостанции Europe 1.

Ранее в пятницу министр внутренних дел Кристоф Кастанер, министр юстиции Николь Беллубэ и министр образования Жан-Мишель Бланкер провели специальную встречу, в ходе которой обсудили меры по усилению безопасности в учебных заведениях страны. Встреча состоялась на фоне участившихся нападок учеников на преподавателей. Так, в конце прошлой недели в социальных сетях и прессе появилось видео из лицея в городе Кретей под Парижем, на котором ученик угрожает учительнице заряженным шариками пистолетом. В минувший четверг в городе Гавр на севере страны на несколько часов были задержаны четыре несовершеннолетних ученика лицея за то, что в начале октября угрожали преподавателям "ненастоящим оружием".

"Вчера мы встретились с Кристофом Кастанером и Николь Беллубэ для того, чтобы рассмотреть все аспекты проблемы: в классе, учреждении и на подступах к нему… Во вторник по случаю совета министров мы представим комплекс новых мер", — заявил Бланкер.

Министр напомнил, что по итогам пятничной встречи глава французского МВД Кастанер не исключил возможность размещения в школах сотрудников полиции. Бланкер пояснил, что речь идет только об отдельных случаях, а не обо всех учебных заведениях страны. "Это может происходить в определенных случаях, которые предстоит определить, но это не станет общепринятой практикой", — отметил глава Минобразования Франции.

Бланкер рассказал, что правительственный план предполагает, во-первых, внесение поправок во внутренний устав учебных заведений и создание новых инструкций на случай агрессивного поведения учеников. Во-вторых, власти Франции собираются оказывать помощь тем заведениям, в которых порядок учебного процесса был нарушен. Речь идет, в том числе, о повсеместном формировании "мобильных команд реагирования", которые уже существуют в некоторых "продвинутых" школах страны.

Особое внимание французское правительство обратит на учеников, исключенных из школы за поведение. Бланкер подчеркнул, что "иногда дело доходит до абсурда", поскольку исключенный за поведение ученик переходит в другую школу и "начинает творить беспорядок там". По мнению французского министра образования, необходимо создать специальные образовательные структуры с наставниками из разных профессий для того, чтобы перевоспитать отличившихся агрессивностью учеников.

"Для подростков 13-18 лет нам необходимы специальные структуры, которые могут включать представителей разных профессий, как из сферы образования, так и из полиции и армии… Это могут быть и молодые отставные военные", — пояснил министр.

По мнению министра, усиление безопасности и ужесточение ряда внутренних правил в учебных заведениях помогут ученикам усвоить границы допустимого поведения. "Первые, кто выиграют от этого плана – подростки, которые находятся в поисках своих границ. Это именно то, с чем мы должны им помочь с образовательной точки зрения. Ложная щедрость – это попустительство. Настоящая щедрость – это установление границ", — заключил Бланкер.