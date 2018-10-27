В Афганистане число погибших в результате взрыва увеличилось до семи

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в афганской провинции Вардак увеличилось до семи человек, а пострадавших — до 37, сообщает афганское агентство Pajhwok со ссылкой на главу управления общественного здравоохранения провинции Мохаммеда Салима Асгархеля.

Ранее сообщалось о 5 погибших и 12 пострадавших. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

Как сообщается, Асгархел подтвердил, что среди погибших есть один полицейский, еще семь — среди раненных.

Заминированный автомобиль взорвался в субботу в провинции Вардак, которая находится в центральном регионе Афганистана. По данным телеканала 1TV, целью атаки было полицейское управление.

*Террористическая организация, запрещенная в России.