В МИД Саудовской Аравии реакцию СМИ на смерть Хашукджи назвали "истерией"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал "истерией" реакцию мировых СМИ на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передал бахрейнский портал Al Bilad Press.

Аль-Джубейр выступил с заявлением на форуме в столице Бахрейна Манаме.

"Продолжаются расследования в Саудовской Аравии и Турции по этому делу, каждый день мы отслеживаем новые доказательства. Некоторые люди превысили свои полномочия", — заявил аль-Джубейр.

"Средства массовой информации поразила истерия", — добавил министр, призвав дождаться результатов расследований, которое, по его словам, потребует времени.

Аль-Джубейр также заявил, что у страны остаются "железные" отношения с США. Он добавил, что при президенте США Бараке Обаме в отношениях были "трудные времена", но внешняя политика Дональда Трампа в королевстве расценивается как "рациональная и реалистичная".

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.