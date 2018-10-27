В Минобороны Белоруссии оценили последствия возможного выхода США из ДРСМД

МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет "самый разный исход", заявил РИА Новости глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков.

"Я думаю, что выход из этих соглашений приведет к… росту напряженности в плане гонки вооружений. Это лично мое мнение. Это будет необузданное развитие ракет средней и малой дальности, и, естественно, ничем не ограниченное увеличение их количества. Исход может быть самый разный", — сказал Равков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.