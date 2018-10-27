МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Минск отслеживает планы Польши по размещению на ее территории американской военной базы "Форт Трамп", и при положительном решении Варшавы по этому вопросу "оценит обстановку" и предпримет "соответствующие меры", заявил РИА Новости глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

"Польша хочет свою обороноспособность повысить размещением американской дивизии… Если это случится, будет оценена обстановка и будем смотреть уже, что нам делать в этой ситуации, насколько это повлияет на степень обороноспособности нашей (Белоруссии – ред.), степень обороноспособности Союзного государства (Белоруссии и России – ред.)… Мы это отслеживаем, мы за этим смотрим, поэтому ничего неожиданного не будет", — заявил Равков.

При этом он отметил, что вопрос размещения базы "Форт Трамп" на территории Польши — это "еще разговоры, проработка". "И говорить о том, что мы тут какие-то меры принимаем, неправильно", — сказал глава Минобороны.

"Если что-то будет, будем … соответствующие меры предпринимать. Пока об этом говорить рано", — добавил руководитель белорусского ведомства.

В воскресенье посол РФ в Минске Михаил Бабич в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что Москва будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на РФ "со всеми вытекающими из этого последствиями". Таким образом дипломат прокомментировал планы по размещению американской базы у западной границы Союзного государства. Бабич добавил, что союзнические отношения двух стран предполагают проведение единой военной политики и Белоруссия в этом плане "абсолютно защищена" и "может быть абсолютно спокойна". Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее со своей стороны заявлял, что создание американской базы в Польше не поспособствует укреплению стабильности в регионе.