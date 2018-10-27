Израиль предупредил Сирию и Иран об ответе на обстрелы из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Израильские военные предупредили, что их реакция на ночные обстрелы из сектора Газа не ограничены географически, назвав власти Сирии и иранское спецподразделение возможными адресатами для ответных действий.

Израильтяне утверждают, что приказы о пусках десятков ракет по территории еврейского государства палестинские боевики из движения "Исламский джихад" получили от сирийцев и иранцев.

"Мы выявили прямую связь между Газой и Дамаском. Мы знаем, что приказы передавались из Дамаска с явным вовлечением иранского подразделения "Аль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции", — сказал на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"С нашей точки зрения, некоторые из адресатов… находятся в Дамаске и в подразделении "Аль-Кудс"… Наш ответ не ограничен географически", — добавил он.

По словам офицера, минувшей ночью Израиль передал предупреждения на этот счет "релевантным сторонам".

"Армия обороны Израиля готова ко всем сценариям. Мы готовы активизировать действия на земле и в воздухе… Мы вполне уверены, что развитие событий последует", — заявил Конрикус.