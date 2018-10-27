Глава Пентагона анонсировал визит министра обороны Китая в Вашингтон

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что его коллега из Китая Вэй Фэнхэ приедет в Вашингтон на следующей неделе, чтобы продолжить переговоры, касающиеся отношений двух стран в военной сфере, сообщает агентство Рейтер.
Ранее официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь сообщила, что Мэттис вновь пригласил министра обороны Китая совершить визит в США. Представитель оборонного ведомства Китая также добавил, что отношения Китая и США в военной сфере поддерживаются на стабильном уровне, однако негативные факторы тоже существуют.
Между США и КНР также есть спор по навигации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. За последние два года произошел целый ряд инцидентов с американскими эсминцами, патрулирующими акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где это разрешает международное право.