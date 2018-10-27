Глава Пентагона анонсировал визит министра обороны Китая в Вашингтон

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что его коллега из Китая Вэй Фэнхэ приедет в Вашингтон на следующей неделе, чтобы продолжить переговоры, касающиеся отношений двух стран в военной сфере, сообщает агентство Рейтер.

"Стратегическое соперничество не подразумевает враждебности. Я встретился с моим коллегой (из КНР) в Пекине месяц назад, неделю назад я встретился с ним еще раз в Сингапуре, на следующей неделе он приедет в Вашингтон, чтобы продолжить наши дискуссии", — заявил Мэттис, выступая на форуме в Бахрейне.

Ранее официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь сообщила, что Мэттис вновь пригласил министра обороны Китая совершить визит в США. Представитель оборонного ведомства Китая также добавил, что отношения Китая и США в военной сфере поддерживаются на стабильном уровне, однако негативные факторы тоже существуют.

В сентябре США ввели санкции против в главы департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета (ЦВС) Китая Ли Шанфу за сделки с Россией по поставкам Су-35 и С-400. МИД и министерство обороны Китая выразил крайнее возмущение в связи с этим и сделал представление США. В связи с действиями Вашингтона Китай принял решение немедленно отменить визит в США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) Шэнь Цзиньлуна. Появились сообщения, что визит главы минобороны КНР Вэй Фэнхэ в США, планируемый до конца года, также мог быть отменен.

Между США и КНР также есть спор по навигации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. За последние два года произошел целый ряд инцидентов с американскими эсминцами, патрулирующими акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где это разрешает международное право.