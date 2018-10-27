Пентагон анонсировал дополнительные меры США из-за убийства Хашукджи

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американский госсекретарь Майк Помпео уже аннулировал несколько виз в связи с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и предпримет "дополнительные меры", сообщает агентство Франс Пресс.

"Наш госсекретарь уже аннулировал визы и предпримет дополнительные меры", — сказал министр, выступая на форуме в Манаме.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что США запретят въезд на свою территорию 21 подданному Саудовской Аравии в связи с гибелью саудовского журналиста. По словам Науэрт, либо американские визы этих людей будут аннулированы, либо они потеряют право на получение виз. Она отметила, что у большинства из них есть американские визы.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.