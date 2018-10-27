В Астане 8 ноября пройдет совет ОДКБ на уровне глав государств

АСТАНА, 27 окт — РИА Новости. Сессия совета ОДКБ на уровне глав государств состоится в Астане 8 ноября, сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.

"В первой половине дня 8 ноября в Астане состоится совещание министров иностранных дел ОДКБ, а во второй половине дня состоится сессия ОДКБ на уровне глав государств", — сообщили в пресс-службе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.