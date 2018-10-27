На Украине признали неэффективность антироссийских санкций

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады и глава исполкома партии "Основа" Владимир Полочанинов назвал санкции против России "абсолютно неэффективными".

Политик отметил, что из-за ограничений "страдает как Россия, так и Евросоюз".

"И тут очень подходит "закон сохранения энергии", то есть, если ЕС где-то теряет, то ему нужно где-то находить. Поэтому от этих ограничений, которые так выпрашивает Украине, не имея сил самостоятельно урегулировать конфликт, она теряет в два раза больше", — сказал Полочанинов в эфире телеканала News One.

Отношения России с западными странами ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел санкции, Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

Ограничения России распространяются и на Украину — приняты специальные экономические меры, связанные с введением Киевом ограничительных мер против российских граждан и юрлиц.