Эксперты узнали, какие критерии важны для американцев при оценке политиков

ДАЛЛАС/ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский, Татьяна Калмыкова. Американские избиратели — демократы и республиканцы — спорят о России и расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера в преддверии выборах в конгресс США в ноябре. В то время как первые выражают сильную обеспокоенность происходящим, называя президента Дональда Трампа "марионеткой" России, последние считают расследование по России полной ерундой.

При этом, стороны соглашаются, что "российский вопрос" занимает далеко не первостепенное место в умах американцев в определении кандидата-фаворита на выборах. Несмотря на общую популярность этой темы в местных СМИ, Россия для простых американцев — не в приоритете.

Корреспонденты РИА Новости пообщались с американскими экспертами и избирателями на эту тему.

Споры о России



В американской глубинке Россия далеко не на первых местах в списке обсуждаемых проблем — скорее, интерес к ней поддерживают СМИ. Впрочем, телевидению многие верят.

"Я думаю, что в этом что-то есть, иначе непонятно, почему против стольких людей выдвинул обвинения Роберт Мюллер. С 2016 года я слышала о России больше, чем за всю свою жизнь", — сказала РИА Новости медсестра на пенсии Дебра Берри, которая живет в городке Картидж на границе Техаса с Луизианой.

Для пенсионерки Терри Данн из Лонгвью, штат Техас, самая важная тема — образование, но и расследование Мюллера она считает "очень важным". По ее словам, она поддерживает демократического кандидата в сенат отчасти потому, что рассчитывает, что тот будет противовесом нынешней администрации. "Я все время слышу, что Мюллер знает много такого, чего мы не знаем. Я надеюсь, что мы сможем поддерживать работу нашей власти таким образом, чтобы они докопались до того, что происходит. Я в этом заинтересована. Не могу, правда сказать, что я ежедневно говорю на эти темы", — говорит Данн.

Для еще одной сторонницы демократов президент Трамп — "марионетка" России, несмотря на то, что именно в его президентство были существенно ужесточены санкции против России. "Думаю, что Трамп — марионетка. У Трампа есть поддержка и финансовая помощь со стороны России и Саудовской Аравии", — говорит она. Услышав, что корреспондент РИА Новости из России, женщина отказалась назвать свое имя.

При этом сторонники демократов, пришедшие на встречу демократического кандидата в сенат Бето О'Рурка в Лонгвью в Техасе, в большинстве своем дружески относились к корреспонденту РИА Новости. "Вы первый русский, кого я вижу!" — сказала одна из активисток. Другая предложила надеть значок с именем кандидата, от чего пришлось вежливо отказаться. Кто-то просил прислать по электронной почте репортаж из Лонгвью, чтобы его можно было перевести через Google Translate и посмотреть, что пишут в России об Америке.

Кандидат в сенат от демократов О'Рурк, которого корреспондент РИА Новости спросил о его отношении к России, ответил традиционным обещанием покарать тех, кто вмешивается в выборы. "Мы должны обеспечить, чтобы все, кто был вовлечен в попытку подорвать нашу демократию в 2016 году, и все, кто хочет это сделать вновь в 2018, 2020 — пока их не остановить — были бы привлечены к ответственности. Нужно, чтобы было подробное и полное расследование того, что случилось и что пытаются сделать сейчас в нашей стране, а за расследованием последовало правосудие", — сказал О'Рурк. По его словам, Америке следует отстаивать свои принципы, которые делают ее "исключительной для остального мира". "Думаю, это включает и наши отношения с Россией", — заявил кандидат.

Сторонники республиканцев и Трампа ожидаемым образом считают "российское расследование" ерундой. "Думаю, что это смешно, это вопрос, который поднимают демократы. Демократическая партия стала экстремальной, она не представляет мои ценности и мой взгляд на верховенство закона", — говорит жительница Техаса Пэм.

"Это просто смешно. Человек не может два года прийти ни какому выводу", — критикует Мюллера житель Огайо Джон.

Разочарования и волнения демократов



Опрошенные РИА Новости американские эксперты полагают, что тема России для американских избирателей, скорее, находится ближе к концу списка приоритетов в определении того, за кого они будут голосовать.

"Кажется, что их это не особо волнует", — заявил Том Дэвис, бывший конгрессмен, а в настоящее время — директор отдела по отношениям с федеральным правительством в Deloitte. По его словам, "демократы уже сделали свой выбор относительно Трампа, он им не нравится". "И республиканцы уже сделали свой выбор. Он им нравится. Есть колеблющиеся избиратели посередине. Но Мюллер ведет очень профессиональное расследование, на мой взгляд. Мало утечек, нам неизвестно, что у него имеется", — отметил собеседник агентства.

С ним согласна и старший вице-президент фирмы по стратегическому планированию и исследованию опросов Winston Group Майра Миллер. Она пояснила, что по вопросу России имеются разные аспекты — расследование вмешательства, сговора между Трампом и русскими, а также в целом двусторонние взаимоотношения между РФ и США.

По ее мнению, для избирателей-демократов и либералов вопрос расследование по России важнее в отличии их оппонентов-республиканцев.

"Демократы разочарованы, что это не является обеспокоенностью для более широкой общественности. Не потому что независимые избиратели или другие не заинтересованы в выяснении сути. Но поскольку расследование Мюллера не произвело ничего конкретного, как они рассчитывали", — сообщила Миллер.

До промежуточных выборов в США остается всего пара недель. Выборы 6 ноября называются промежуточными, потому что проходят на середине президентского срока. Как и каждые два года, будет переизбран весь состав палаты представителей (435 депутатов) и 33 сенатора из 100. Срок полномочий члена палаты представителей — два года, сенатора — 6 лет. Демократы впервые с 2011 года имеют хорошие шансы получить контроль над палатой представителей.