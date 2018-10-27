В США обнаружили тысячу замурованных в стену человеческих зубов

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В американском городе Валдоста (штат Джорджия) рабочие в ходе строительных работ наткнулись на приблизительно тысячу замурованных в стену человеческих зубов, об этом сообщила газета Valdosta Daily Times.

Необычный тайник был обнаружен в стене второго этажа ремонтируемого старого здания в центре города.

По мнению краеведа Гарри Эванса, тайники делались зубными врачами, работавшими в этом здании в начале прошлого века.

Так, после его постройки в 1900 году туда въехал доктор Кларес Уиттингтон, а позднее там работал доктор Лестер Юменз.

Как отмечают местные волонтеры, это уже третий случай находки подобных тайников, при этом зубы также были скрыты в помещениях, в которых раньше практиковали стоматологи.