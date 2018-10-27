Глава "Нафтогаза" признал отсутствие перспектив у Украины

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии, а сама страна представляет собой "фейл-кейс" и не является даже "середнячком", об этом заявил главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, сообщает украинский журнал "Новое время".

"Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее", — заявил глава "Нафтогаза".

По мнению Коболева, мировые лидеры будут развиваться высокими темпами, что привлечет в эти страны квалифицированные кадры. Таким образом, в качестве одного из самых важных выступит фактор качества человеческого потенциала, при этом шансы Украины выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии, считает топ-менеджер.

Ранее региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что при нынешних темпах роста ВВП Украине понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны.

Украинская экономика после событий 2014 года находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне.

Ситуация также ухудшается из-за беспрецедентного уровня коррупции, роста теневого сектора, разрыва экономических отношений с Россией и политики в отношении Донбасса.

Внешний долг Украины вырос за 2016-2017-е на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.