Израильские ВВС разбомбили 80 целей в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (457)

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт — РИА Новости. Израильская авиация разбомбила порядка 80 целей в секторе Газа, задействовав десятки самолетов, вертолетов и беспилотников в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.

Военные говорят, что операция недавно завершилась. Атакованные объекты, по их данным, принадлежат правящему в анклаве движению ХАМАС, на которое в армии возлагают ответственность за ночные пуски порядка 30 ракет или мин.

"В ответ на действия ХАМАС десятки боевых самолетов, ударных вертолетов и иных летательных аппаратов Армии обороны Израиля нанесли масштабные ночные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа", — сказано в сводке.

Среди атакованных объектов военные называют две оружейные мастерские, пять баз боевиков, тренировочный лагерь, вход в подземный туннель и наблюдательный пост.

Израильские военные говорят, что засекли за ночь пуски порядка 30 ракет или мин из сектора Газа и перехватили десять из них.