Госдеп поздравил Сенцова с получением премии Сахарова

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Госдепартамент США поздравил с получением премии имени Андрея Сахарова Олега Сенцова, отбывающего в России наказание за терроризм.

"Поздравляем Олега Сенцова с получением престижной премии Сахарова, названной в честь российского диссидента, который сильно пострадал в советские времена", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter представителя Госдепа Хезер Науэрт.

"Мы снова призываем Россию немедленно освободить Сенцова и других политических заключенных и уважать право человека на свободу выражения", — добавила она.

В четверг стало известно о присуждении Европарламентом Сенцову правозащитной премии имени Андрея Сахарова. Лауреат был назван на сессии в Страсбурге. Награда будет вручена на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря. Посольство США на Украине призвало Россию освободить Сенцова, чтобы он мог лично получить присужденную ему премию Сахарова. В Москве такое решение назвали политизированным.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

*Экстремистская организация, запрещенная в России