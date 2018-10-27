МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. ФБР США подтвердило, что следователи обнаружили еще одну подозрительную посылку, адресованную американскому миллиардеру Тому Стейеру, говорится в заявлении на сайте бюро.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что правоохранительные органы в Калифорнии изучают подозрительный пакет, отправленный на имя бизнесмена.

"ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, внешне похожая на остальные, адресованная Тому Стейеру", — сообщается в заявлении.

В пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок со взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности, экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. К настоящему времени сообщалось о перехвате 14 посылок. После ареста СМИ распространили фото задержанного, уроженца Бруклина, в настоящее время проживающего во Флориде, сообщается, что его удалось обнаружить в том числе и благодаря ДНК-уликам.