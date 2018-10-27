ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа — худшее, что могло случится с Россией.
"Знаете, что я вам скажу, моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо", — сказал он, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине.
"Но вместе с тем, ладить с Россией, ладить с Китаем, с Северной Кореей, с Японией — это хорошо, а не плохо", — добавил он, отметив, что у него была хорошая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
Трамп участвует в предвыборном ралли в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах.
Обвинения во "вмешательстве"
В середине февраля власти США инкриминировали 13 гражданам России и трем российским организациям попытки вмешаться в американские политические процессы и ход президентской гонки 2016 года.
Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США — 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
До этого мировые лидеры только встречались на международных конференциях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.
На встрече в Хельсинки президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, достигнув по ряду направлений практических договоренностей.
Очередная встреча лидеров двух стран намечена на 11 ноября в Париже.