Трамп заявил, что его победа на выборах — "худшее событие" для России

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его победа — худшее, что могло случится с Россией.

"Знаете, что я вам скажу, моя победа на выборах — худшее, что случалось с Россией когда-либо", — сказал он, выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине.

"Но вместе с тем, ладить с Россией, ладить с Китаем, с Северной Кореей, с Японией — это хорошо, а не плохо", — добавил он, отметив, что у него была хорошая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Трамп участвует в предвыборном ралли в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах.

Обвинения во "вмешательстве"

Выборы пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

В середине февраля власти США инкриминировали 13 гражданам России и трем российским организациям попытки вмешаться в американские политические процессы и ход президентской гонки 2016 года.

Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США — 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Единственные двусторонние переговоры Путина и Трампа прошли в июле этого года в Хельсинки.

До этого мировые лидеры только встречались на международных конференциях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.

На встрече в Хельсинки президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, достигнув по ряду направлений практических договоренностей.

Очередная встреча лидеров двух стран намечена на 11 ноября в Париже.