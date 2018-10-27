Журналист Die Welt назвал "баловством" учения НАТО в Норвегии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Никто в НАТО, кроме Польши и стран Прибалтики, не видит признаков того, что Москва планирует "неядерное нападение", в связи с чем возникает вопрос, насколько нужно "баловство" с учениями альянса в Норвегии, пишет журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц.
В альянсе считают, что "гораздо более вероятной" является угроза так называемой гибридной войны, с применением "кибероружия, дезинформации и подстрекателей", указывает Шильц.
"Ну и зачем тогда все это баловство в Норвегии с участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники?" — задается вопросом автор.
В НАТО понимают, что "в случае возникновения угрозы реального конфликта возможности будут ограничены", отмечает журналист газеты.
"Это касается инфраструктуры, транспортных средств, военного мастерства в воздухе и на море, а также переброски крупных воинских подразделений на Восток. И вот здесь уже стоит задать вопрос: до сих пор ли уместны в наше время столь масштабные маневры?" — заключает Шильц.
МИД России, комментируя планы альянса, заявил, что данные учения носят "четкую" антироссийскую направленность, а участие внеблоковых Финляндии и Швеции в маневрах ведет к деградации ситуации в регионе.