Журналист Die Welt назвал "баловством" учения НАТО в Норвегии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Никто в НАТО, кроме Польши и стран Прибалтики, не видит признаков того, что Москва планирует "неядерное нападение", в связи с чем возникает вопрос, насколько нужно "баловство" с учениями альянса в Норвегии, пишет журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц.

Внутри НАТО существуют серьезные разногласия по поводу России, при этом альянсу не хватает четкой стратегии, а кроме Польши и стран Прибалтики никто из партнеров по НАТО "не видит признаков того, что Москва планирует неядерное нападение", считает автор статьи.

В альянсе считают, что "гораздо более вероятной" является угроза так называемой гибридной войны, с применением "кибероружия, дезинформации и подстрекателей", указывает Шильц.

"Ну и зачем тогда все это баловство в Норвегии с участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники?" — задается вопросом автор.

В НАТО понимают, что "в случае возникновения угрозы реального конфликта возможности будут ограничены", отмечает журналист газеты.

"Это касается инфраструктуры, транспортных средств, военного мастерства в воздухе и на море, а также переброски крупных воинских подразделений на Восток. И вот здесь уже стоит задать вопрос: до сих пор ли уместны в наше время столь масштабные маневры?" — заключает Шильц.

Учения Trident Juncture начались в Норвегии 25 октября и закончатся 7 ноября. Участие в них принимают около 50 тысяч солдат, 250 воздушных средств и 65 морских судов из 31 страны. Численность военных из североевропейских стран составила более 13 тысяч солдат, из которых около 2 тысяч солдат непосредственно из Швеции.

МИД России, комментируя планы альянса, заявил, что данные учения носят "четкую" антироссийскую направленность, а участие внеблоковых Финляндии и Швеции в маневрах ведет к деградации ситуации в регионе.