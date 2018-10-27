В Минске ответили на призыв киевского министра отказаться от русского языка

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Белоруссии два государственных языка — белорусский и русский, и каждый сам делает выбор, на каком из них говорить, так глава Мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич прокомментировал РИА Новости заявление украинского вице-премьера Геннадия Зубко.

"У нас в стране два государственных языка — белорусский и русский, и я думаю, что каждый сам сделает свой выбор", — сказал Карлюкевич, отказавшись от других комментариев.

С чего все началось

Украинский вице-премьер Геннадий Зубко ранее обратился к белорусским участникам форума регионов двух стран с просьбой выступать на белорусском, а не на русском языке. Однако участники форума проигнорировали его призыв.

Поприветствовав собравшихся, Зубко напомнил, что две недели назад состоялась встреча украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, на котором в качестве рабочего языка использовался русский.

"Дико и смешно"

"Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке", — заявил он.

Призыв Зубко к участникам в Гомеле не говорить по-русски выглядел "дико и смешно", заявил RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его мнению, такие заявления обусловлены тем, что в Киеве не могут найти других опор украинского патриотизма, кроме языка. Фактически же они являются попыткой вынести практику дискриминации национальных меньшинств за пределы страны.

"Они не могут себе представить, хотя это очень распространено в мире, что люди, говорящие в Белоруссии на русском языке, являются белорусскими патриотами. Как, например, американцы, говорящие на английском языке, являются американскими патриотами, а не британскими", — пояснил Жарихин.

Политолог Александр Дудчак, в свою очередь, предложил Зубко выдвигать языковые требования у себя дома.

По мнению эксперта, следует уже перестать удивляться заявлениям украинских чиновников и начать относиться к ним как к словам "людей не вполне здоровых".

Украинский закон о языке

Верховная Рада Украины 1 сентября со второй попытки утвердила в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который подразумевает переход на исключительно украинский язык почти во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, медучреждений и сферы обслуживания.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич раскритиковал принятый украинским парламентом документ.

"В соответствии с этим законопроектом должна произойти практически полная зачистка образовательного пространства страны от всех языков, кроме украинского, английского и официальных языков стран ЕС. Печальные перспективы ожидают и сферу культуры, включая выставочную и музейную деятельность, показ фильмов и театральные постановки. В языковое "гетто" искусственно загоняются здравоохранение, судопроизводство, СМИ", — сказал он на заседании постсовета ОБСЕ.