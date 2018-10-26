Президент Мексики объявил о запуске программы помощи мигрантам

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил в пятницу о запуске специальной программы помощи мигрантам.

"Сегодня мы запускаем план "Ты находишься в своем доме" для центральноамериканских мигрантов, которые уже находятся в Мексике. План дает им доступ к программам временного трудоустройства, а также к медицинской помощи и школам для детей", — сообщил Пенья Ньето в обращении, опубликованном в его микроблоге в Twitter

Данный план будет действовать в штатах Чьяпас и Оахака для тех, кто попросил об убежище. Однако для этого мигрантам нужно будет узаконить свое пребывание в Мексике, отметил президент.

По данным мексиканских властей, в караване мигрантов, двигающемся из Центральной Америки по территории Мексики в сторону границы с США, остается чуть более 3,6 тысячи человек. Еще порядка 1,75 тысячи мигрантов попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики. Во временные убежища уже размещены еще 116 человек, которые согласились на добровольное возвращение на родину.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Национальный уполномоченный по безопасности Мексики Ренато Салес Эредия опроверг в среду данные, что среди мигрантов есть террористы или представители организованной преступности.