ВМС Аргентины продолжат искать пропавшую подлодку "Сан-Хуан"

МЕХИКО, 26 окт – РИА Новости. Военно-морские силы Аргентины сообщили в пятницу, что поиски пропавшей в ноябре 2017 года подлодки "Сан-Хуан" будут продолжены.

"ВМС Аргентины… в рамках операций по поиску подводной лодки "Сан-Хуан" сообщают, что в связи с просьбой компании Ocean Infinity о временной приостановке работы с компанией согласовано продолжение поиска по действующему контракту", – говорится в коммюнике ВМС.

Эта американская компания специализируется на различных технологиях проведения подводных работ. В августе власти Аргентины сообщили о найме Ocean Infinity для поиска пропавшей подлодки. Сообщалось, что компания "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки". Ocean Infinity ранее принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370. В конце мая компания объявила об окончании поисковой операции.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.