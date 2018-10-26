ВМС Аргентины продолжат искать пропавшую подлодку "Сан-Хуан"

МЕХИКО, 26 окт – РИА Новости. Военно-морские силы Аргентины сообщили в пятницу, что поиски пропавшей в ноябре 2017 года подлодки "Сан-Хуан" будут продолжены.
Эта американская компания специализируется на различных технологиях проведения подводных работ. В августе власти Аргентины сообщили о найме Ocean Infinity для поиска пропавшей подлодки. Сообщалось, что компания "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки". Ocean Infinity ранее принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370. В конце мая компания объявила об окончании поисковой операции.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.