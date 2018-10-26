В Госдуме оценили решение ГА ООН по российскому проекту резолюции о ДРСМД

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Решение Генассамблеи ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по договору РСМД свидетельствует о том, что США могут влиять на многие страны, заявил RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, на позицию многих государств при голосовании влияли их союзнические отношения или зависимость от Вашингтона, а также евроатлантическая солидарность.

"При этом нужно отметить и оценить, что довольно много стран высказалось в поддержку российской позиции, это дорогого стоит. И эту часть проголосовавших мы должны учитывать, когда оцениваем совокупность всей ситуации", — подчеркнул депутат.

В пятницу первый комитет Генассамблеи ООН, рассматривающий вопросы разоружения и международной безопасности, в пятницу проголосовал против внесения российского проекта резолюции по ДРСМД.

За проект проголосовала 31 страна, 54 воздержались, а 55, включая США, Великобританию, Канаду, Францию и Украину, выступили против.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из договора о РСМД. Вашингтон намерен наращивать ядерный потенциал, пока остальные не "придут в себя", подчеркнул он, пояснив, что это сообщение адресовано в первую очередь России и Китаю.

В последние годы Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. Так, в Москве отмечали, что США размещали на базах в Румынии и Польше установки, способные запускать крылатые ракеты "Томагавк", а также разрабатывали ударные беспилотники и финансировали исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования. Российская сторона указывала, что соблюдает свои обязательства по договору.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.