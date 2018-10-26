В ФБР считают преждевременным говорить о мотивах отправителя бомб политикам

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Следователи пока не готовы говорить о мотивах подозреваемого в отправлении посылок со взрывными устройствами политикам в США, заявил на пресс-конференции глава ФБР Крис Рэй.

"Расследование продолжается, сейчас я не могу отвечать на вопросы о прошлом подозреваемого и его мотивах", — сказал глава ведомства. Он отметил, что операция по поимке подозреваемого носила общенациональный характер, следователи работали в целом ряде штатов и городов, в том числе в Нью-Йорке, Делавере, Мэриленде и Флориде.

Глава ФБР сообщил, что на одном из отправленных конвертов был обнаружен отпечаток пальца задержанного. Помимо этого, следы его ДНК были обнаружены в двух других отправлениях.

Ранее в пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа. Подозреваемый – житель Флориды Цезарь Сайок. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям и ему грозит до 58 лет тюрьмы.