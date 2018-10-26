Бомбы, отправленные американским политикам, были настоящими, заявили в ФБР

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Отправленные по почте ряду политиков и общественных деятелей США взрывные устройства не были муляжами, заявил глава ФБР Крис Рэй.
По его словам, специалисты ФБР еще выясняют, насколько функциональны были эти устройства, однако Рэй заверил, что они содержали вещество, которое при определенном воздействии могло представлять опасность.
Ранее в пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. Подозреваемый – житель Флориды Цезарь Сайок. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям и ему грозит до 58 лет тюрьмы.