Бомбы, отправленные американским политикам, были настоящими, заявили в ФБР

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Отправленные по почте ряду политиков и общественных деятелей США взрывные устройства не были муляжами, заявил глава ФБР Крис Рэй.

"Мы можем подтвердить, что 13 самодельных взрывных устройств были отправлены различным лицам по всей стране", — сказал Рэй на пресс-конференции в связи с задержанием подозреваемого. "Хотя мы все еще изучаем эти устройства в наших лабораториях, они не являются муляжами", — добавил глава ведомства.

По его словам, специалисты ФБР еще выясняют, насколько функциональны были эти устройства, однако Рэй заверил, что они содержали вещество, которое при определенном воздействии могло представлять опасность.

Ранее в пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. Подозреваемый – житель Флориды Цезарь Сайок. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям и ему грозит до 58 лет тюрьмы.