Отправителю подозрительных посылок в США грозит до 58 лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Подозреваемого в рассылке по почте в США взрывных устройств обвиняют по пяти пунктам, ему грозит 58 лет лишения свободы, заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.
Ранее в пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. К настоящему времени сообщалось о перехвате более 10 посылок.
После ареста СМИ распространили фото задержанного Цезаря Сайока, уроженца Бруклина, в настоящее время проживающего во Флориде, сообщается, что его удалось обнаружить в том числе и благодаря ДНК-уликам.