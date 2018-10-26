Отправителю подозрительных посылок в США грозит до 58 лет тюрьмы

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Подозреваемого в рассылке по почте в США взрывных устройств обвиняют по пяти пунктам, ему грозит 58 лет лишения свободы, заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.

"Сегодня ему были предъявлены обвинения по пяти федеральным преступлениям, включая перевозку между штатами взрывных устройств … Ему грозит до 58 лет заключения", — сказал Сешнс на пресс-конференции.

Ранее в пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. К настоящему времени сообщалось о перехвате более 10 посылок.

После ареста СМИ распространили фото задержанного Цезаря Сайока, уроженца Бруклина, в настоящее время проживающего во Флориде, сообщается, что его удалось обнаружить в том числе и благодаря ДНК-уликам.