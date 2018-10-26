Удаление слов из интервью Хуга является давлением на СМИ, заявил Железняк

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Удаление из интервью слов представителя ОБСЕ об отсутствии следов российского присутствия на востоке Украины — это очередное грубое давление на СМИ и на международную организацию, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"В ситуации с удалением из интервью с первым заместителем Специальной мониторинговой системы ОБСЕ Александром Хугом его слов о том, что миссия не нашла доказательств участия России в конфликте на Донбассе мы в очередной раз сталкиваемся с грубым давлением на СМИ и на международную организацию", — передает слова Железняка его пресс-служба.
"Для Киева и его западных спонсоров крайне опасна правда и факты о конфликте с ДНР и ЛНР. Истинное положение дел в регионе, о чем предпочитают умалчивать в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве разрушают их сфабрикованную историю про участие России в военном противостоянии на Донбассе", — заключил депутат.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала "ущербным и неудачным" заявление Хуга о том, что наблюдатели организации не обнаружили в Донбассе доказательств российского присутствия.
По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".