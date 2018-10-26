Удаление слов из интервью Хуга является давлением на СМИ, заявил Железняк

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Удаление из интервью слов представителя ОБСЕ об отсутствии следов российского присутствия на востоке Украины — это очередное грубое давление на СМИ и на международную организацию, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее журнал Foreign Policy опубликовал интервью с первым замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александром Хугом. Согласно первоначальному тексту, он заявил, что ОБСЕ не видела прямых доказательств российского присутствия на востоке Украины. Позже журнал удалил это высказывание. В издании сообщили, что это сделано потому, что "оно не передавало ту точку зрения, которую он хотел обозначить". Хуг также говорил, что члены миссии видели на востоке Украины людей в куртках с опознавательными знаками Российской Федерации, добавив при этом, что "такие куртки можно купить везде".

"В ситуации с удалением из интервью с первым заместителем Специальной мониторинговой системы ОБСЕ Александром Хугом его слов о том, что миссия не нашла доказательств участия России в конфликте на Донбассе мы в очередной раз сталкиваемся с грубым давлением на СМИ и на международную организацию", — передает слова Железняка его пресс-служба.

Парламентарий отметил, что попытку манипулировать общественным мнением предпринимают силы, не заинтересованные в восстановлении мира на Донбассе и стремящиеся сохранять повод для продления санкционного режима против России.

"Для Киева и его западных спонсоров крайне опасна правда и факты о конфликте с ДНР и ЛНР. Истинное положение дел в регионе, о чем предпочитают умалчивать в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве разрушают их сфабрикованную историю про участие России в военном противостоянии на Донбассе", — заключил депутат.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала "ущербным и неудачным" заявление Хуга о том, что наблюдатели организации не обнаружили в Донбассе доказательств российского присутствия.

Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".