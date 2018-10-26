Суд по делу Бутиной перенесли на декабрь

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Следующие слушания по делу россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в работе иностранным агентом, состоятся в американском суде 6 декабря, следует из текста решения судьи Тани Чуткан, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Ранее эти слушания были намечены на 13 ноября.

"По причинам, изложенным на слушаниях 10 сентября 2018 года, включая сложный характер этого дела, суд считает, что цели правосудия, ради которых продлеваются сроки, перевешивают заинтересованность общественности и обвиняемой в быстром процессе", — сказано в решении.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".