Суд по делу Бутиной перенесли на декабрь

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Следующие слушания по делу россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в работе иностранным агентом, состоятся в американском суде 6 декабря, следует из текста решения судьи Тани Чуткан, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"По причинам, изложенным на слушаниях 10 сентября 2018 года, включая сложный характер этого дела, суд считает, что цели правосудия, ради которых продлеваются сроки, перевешивают заинтересованность общественности и обвиняемой в быстром процессе", — сказано в решении.
Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".