МВФ одобрил увеличение размера программы помощи для Аргентины

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд одобрил увеличение размера программы финансирования Аргентины до 56,3 миллиарда долларов с одобренных ранее 50 миллиардов, следует из заявления исполнительного комитета фонда.

"Правление одобрило расширение программы stand-by до 56,3 миллиарда долларов (эквивалентно 40,71 миллиарда SDR, специальная расчетная единица МВФ — ред.). Власти запросили использовать это финансирование на бюджетную поддержку", — говорится в заявлении правления фонда по итогам первой оценки хода реализации программы.

МВФ также сообщил, что выделил властям Аргентины очередной транш по программе в размере 5,7 миллиарда долларов (4,1 миллиарда SDR), доводя общий объем выплат для страны с июня текущего года до примерно 20,4 миллиарда долларов.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Такое решение позволяет стране получить первым траншем 15 миллиардов, половина из этой суммы будет использована для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — 35 миллиардов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.