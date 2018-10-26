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Мэрия Барселоны призвала к упразднению монархии

(обновлено: 20:46 26.10.2018)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКороль Испании Фелипе VI. Архивное фотоКороль Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza

МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Городской Совет Барселоны на заседании в пятницу принял декларацию, в которой содержится призыв к упразднению монархии и критикуется позиция главы государства Фелипе VI в отношении каталонского кризиса.

Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© Фото предоставлено Королевским дворцом Испании
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Декларацию, инициатором которой выступила леворадикальная партия "Кандидатура народного единства", поддержали представители Barcelona En Comú (барселонское отделение левой партии Podemos), Каталонская европейская демократическая партия и "Левые республиканцы Каталонии". Всего 29 советников из 41. Представители центристской партии "Граждане", отстаивающей территориальную целостность Испании, покинули зал заседания.

В тексте декларации осуждается позиция короля Фелипе VI в связи с каталонским кризисом. По мнению городских советников, эта позиция оправдала действия сотрудников правопорядка 1 октября (на некоторых участках, где должно было проходить голосование, полиция действовала жёсткими мерами, применяя дубинки).

Барселонская мэрия осудила обращение к нации Фелипе VI через два дня после незаконного референдума о независимости, в котором он сказал, что правительство Каталонии, решив провести голосование, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

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© AFP 2018 / Jamie Reina
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Это заявление короля члены городского совета назвали "угрожающим в отношении части населения, которое, как он говорит, представляет". Кроме того, в тексте говорится, что привилегии короля "ему предоставила франкистская диктатура, привилегии, которые были гарантированы конституцией режима 1978 года".

В декларации содержится призыв к "упразднению монархии, изжившего себя и антидемократического института" и "подтверждается приверженность республиканским ценностям".

В еще одной принятой в пятницу декларации городской совет потребовал освобождения каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с проведением незаконного референдума. Обвинения, в том числе в организации восстания, предъявлены 18 политикам, которые окажутся на скамье подсудимых. При этом советники отказались поддержать документ, представленный правой Народной партией, о том, что объявление каталонским парламентом независимости 27 октября 2017 года привело к "социальному расколу" в каталонском обществе.

Аналогичную резолюцию 11 октября принял парламент Каталонии. В ней также осуждается "позиция короля Фелипе VI и его вмешательство в каталонский конфликт", в частности, его обращение к нации 3 октября 2017 года, которое, по мнению авторов документа, "оправдывало насилие" на избирательных участках во время голосования на референдуме, а также подтверждается приверженность республиканским ценностями и содержится призыв к "упразднению изжившего себя и антидемократического института монархии".

Глава женералитета Каталонии Ким Торра. Архивное фото
© Фото предоставлено женералитетом Каталонии/Жорди Бедмар
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В пятницу правительство Испании подтвердило, что оспорит этот документ в Конституционном суде.

В Каталонии 1 октября 2017 года прошел незаконный референдум о независимости, инициированный женералитетом и региональным парламентом, вопреки позиции испанского Конституционного суда и правительства страны. Явка составила лишь 43%, 90% избирателей проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании.

Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября 2017 года провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.

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