Мир может пожалеть об отказе от резолюции России по ДРСМД, заявили в МИД

ООН, 26 окт — РИА Новости. Отказ первого комитета Генассамблеи ООН внести на рассмотрение проект резолюции РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может в ближайшем времени серьезно сказаться на безопасности мира, и страны пожалеют о принятом решении, заявил в пятницу заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов.
"В этой связи (по итогам голосования — ред.) я хотел бы сказать о том, что через год, если Соединенные Штаты выйдут из договора и начнут бесконтрольное наращивание своего ядерного потенциала, мы столкнемся с другой реальностью, и те процедурные вопросы, из-за которых мы здесь два дня ломаем копья, нам покажутся настолько мизерными и настолько незначительными, что мы еще пожалеем о принятом сегодня решении", — заявил Белоусов.
Он отметил, что "еще раз от имени Российской Федерации я выражаю глубокое сожаление тем, что предложение по новой резолюции (не поддержали), которая не имела никакой другой цели, кроме как предотвратить самый негативный сценарий развития событий, для чего и существует дипломатия, мы как дипломаты должны — это наша священная обязанность — оперативно, без замедления реагировать на все происходящее в мире и пытаться по возможности предотвращать негативное развитие событий".
При этом он уточнил, что "тем не менее, Российская Федерация будет последовательно работать вместе с теми государствами, которые разделяют нашу позицию, с тем, чтобы убедить Соединенные Штаты все-таки занять конструктивную позицию, продолжить диалог в рамках Договора о ракетах меньшей и средней дальности и воздержаться от наращивания своего ядерного потенциала, как об этом было заявлено два дня назад президентом (США Дональдом) Трампом".
"Конечно, мы будем обращаться напрямую в Генеральную Ассамблею и, возможно, в случае негативного развития событий и выхода США из договора, в Совет Безопасности, но это никак не снимает ответственности с тех государств, которые сегодня проявили трусость и не поддержали наше решение", — добавил Белоусов.
После его выступления в зале раздались смешки других делегаций, на что российский дипломат уже при выключенном микрофоне закричал: "Они смеются! Что здесь смешного? Мир в опасности!".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.