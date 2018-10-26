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Мир может пожалеть об отказе от резолюции России по ДРСМД, заявили в МИД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (153)
(обновлено: 20:20 26.10.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ООН, 26 окт — РИА Новости. Отказ первого комитета Генассамблеи ООН внести на рассмотрение проект резолюции РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может в ближайшем времени серьезно сказаться на безопасности мира, и страны пожалеют о принятом решении, заявил в пятницу заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов.

Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР. Архивное фото.
© AP Photo / Andy Wong, pool
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Первый Комитет ГА ООН в пятницу проголосовал против внесения на рассмотрение проекта резолюции РФ по ДРМСД.

"В этой связи (по итогам голосования — ред.) я хотел бы сказать о том, что через год, если Соединенные Штаты выйдут из договора и начнут бесконтрольное наращивание своего ядерного потенциала, мы столкнемся с другой реальностью, и те процедурные вопросы, из-за которых мы здесь два дня ломаем копья, нам покажутся настолько мизерными и настолько незначительными, что мы еще пожалеем о принятом сегодня решении", — заявил Белоусов.

Он отметил, что "еще раз от имени Российской Федерации я выражаю глубокое сожаление тем, что предложение по новой резолюции (не поддержали), которая не имела никакой другой цели, кроме как предотвратить самый негативный сценарий развития событий, для чего и существует дипломатия, мы как дипломаты должны — это наша священная обязанность — оперативно, без замедления реагировать на все происходящее в мире и пытаться по возможности предотвращать негативное развитие событий".

Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Горбачев констатировал начало новой гонки вооружений
"К сожалению, сегодня мы снова упустили такую возможность", — сказал представитель МИД РФ.

При этом он уточнил, что "тем не менее, Российская Федерация будет последовательно работать вместе с теми государствами, которые разделяют нашу позицию, с тем, чтобы убедить Соединенные Штаты все-таки занять конструктивную позицию, продолжить диалог в рамках Договора о ракетах меньшей и средней дальности и воздержаться от наращивания своего ядерного потенциала, как об этом было заявлено два дня назад президентом (США Дональдом) Трампом".

"Конечно, мы будем обращаться напрямую в Генеральную Ассамблею и, возможно, в случае негативного развития событий и выхода США из договора, в Совет Безопасности, но это никак не снимает ответственности с тех государств, которые сегодня проявили трусость и не поддержали наше решение", — добавил Белоусов.

После его выступления в зале раздались смешки других делегаций, на что российский дипломат уже при выключенном микрофоне закричал: "Они смеются! Что здесь смешного? Мир в опасности!".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Американский ракетный комплекс средней дальности BGM-109G Gryphon
© Фото : Public Domain
Политолог назвал страны ЕС, которые могут разместить у себя ракеты США
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

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