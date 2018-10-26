В Мексике автомобиль сбил толпу паломников, водителя линчевали на месте

МЕХИКО, 26 окт – РИА Новости. Ехавший с превышением скорости автомобиль врезался в толпу паломников в мексиканском штате Мехико, ранены 32 человека, сообщает портал Excelsior.

Трагедия произошла в ночь на пятницу в муниципалитете Чалько, где процессия паломников направлялась в местную церковь. После аварии другие паломники вытащили водителя из машины и жестоко избили его, в результате чего он скончался на месте. Среди раненых – 14 детей.

Другой наезд на людей произошел в муниципалитете Тлальманалько, где патрульная машина полиции въехала в толпу. Ранения получили еще шесть человек.