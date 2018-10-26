Трамп заявил, что не допустит политического насилия в США

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране не должно быть места политическому насилию.

Трамп подтвердил арест подозреваемого в рассылке взрывных устройств людям, которые, выступают против него, и отметил оперативную работу правоохранительных органов. "Потрясающая работа!", — сказал президент США, выступая в Белом доме.

"Такие терроризирующие (общественность) и недостойные действия неприемлемы, им нет место в нашей стране!", — сказал Трамп на форуме молодых лидеров среди афроамериканцев. Он подчеркнул, что его администрация "не допустит политического насилия в стране". Трамп заверил, что виновного или виновных в содеянном "будут судить по всей строгости закона".

Ранее в пятницу правоохранительные органы задержали во Флориде мужчину, которого подозревают в отправке взрывных устройств, опасные посылки получили целый ряд демократов, критиковавших Трампа.

Как сообщают местные телеканалы, полиция после ареста подозреваемого также эвакуировала принадлежащий ему фургон, стекла которого оклеены символикой президента США и портретами Трампа.

В течение последних дней в США было выявлено 12 посылок, содержащих схожие взрывные устройства: неизвестный разослал их экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро, вице-президенту Джо Байдену и другим оппонентам Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но не одно из них не было открыто адресатами и не сдетонировало, все отправления были обнаружены в ходе проверок до того, как достигли конечного адресата.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, задержание подозреваемого произошло в пригороде Майами. Арестованному около 50 лет, он живет во Флориде, но также имеет связи с Нью-Йорком. Источники сообщают, что у мужчины и раньше были проблемы с законом. По данным телеканала NBC, трое должностных лиц идентифицировали подозреваемого как Цезаря Сайока, уроженца Бруклина, в настоящее время проживающего во Флориде. Сообщается, что его удалось обнаружить в том числе и благодаря ДНК-уликам.