Генассамблея ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по ДРСМД

ООН, 26 окт — РИА Новости. Первый комитет Генассамблеи ООН, рассматривающий вопросы разоружения и международной безопасности, в пятницу проголосовал против внесения российского проекта резолюции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Против внесения проекта проголосовали 55 стран, за — 31 страна, воздержались — 54.

В числе проголосовавших против — США, Великобритания, Канада, Аргентина, Греция, Франция и Украина.

"Большинство из тех стран, которые воздержались, — активные сторонники ядерного разоружения, значительная часть из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, мне непонятна их позиция, я имею в виду — ни позиция тех, кто воздержался, ни позиция тех, кто проголосовал против", — сказал по итогам голосования заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов.

"Российская Федерация пыталась направить серьезный сигнал политическим кругам США об опасности того курса, который был выбран нынешней администрацией. Мы полагали, что такая инициатива будет поддержана всеми здравомыслящими силами, в том числе находящимися здесь в зале. Должен констатировать, что наш расчет не оправдался", — резюмировал Белоусов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.