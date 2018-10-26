Генассамблея ООН не внесла на рассмотрение проект резолюции России по ДРСМД

ООН, 26 окт — РИА Новости. Первый комитет Генассамблеи ООН, рассматривающий вопросы разоружения и международной безопасности, в пятницу проголосовал против внесения российского проекта резолюции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Против внесения проекта проголосовали 55 стран, за — 31 страна, воздержались — 54.
В числе проголосовавших против — США, Великобритания, Канада, Аргентина, Греция, Франция и Украина.
"Российская Федерация пыталась направить серьезный сигнал политическим кругам США об опасности того курса, который был выбран нынешней администрацией. Мы полагали, что такая инициатива будет поддержана всеми здравомыслящими силами, в том числе находящимися здесь в зале. Должен констатировать, что наш расчет не оправдался", — резюмировал Белоусов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.