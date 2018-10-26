Число жертв обвала на шахте в Китае увеличилось до 11 человек

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Число погибших в результате обвала на угольной шахте в китайской восточной провинции Шаньдун увеличилось до 11 человек, передает агентство Синьхуа.

Обвал горных пород произошел поздно вечером 20 октября в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун в результате горного удара. Ранее сообщалось о двоих погибших.

Как передает агентство, на вечер пятницы известно уже о 11 жертвах стихии. Еще 10 горняков до сих пор заблокированы под землей.

На момент обвала в шахте находились 334 человека, 312 успели оперативно подняться на поверхность, однако 22 горняка остались под землей. В результате поисково-спасательной операции пока удалось спасти только одного человека.