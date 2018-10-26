Тимошенко 30 октября представит стратегию победы в войне в Донбассе

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Лидер украинский партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявившая о намерении баллотироваться в президенты, 30 октября представит свою стратегию по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины, сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Во вторник состоится национальный форум "Новая стратегия мира и безопасности", на котором Юлия Тимошенко представит стратегию победы в войне, возвращения и реинтеграции оккупированных территорий, а также представит концепцию внешней безопасности Украины", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте партии.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.

На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже представила часть "нового курса" для страны, который касался экономики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.