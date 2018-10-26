В США задержали подозреваемого в отправке посылок со взрывными устройствами

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали подозреваемого в рассылке взрывных устройств по почте, сообщила официальный представитель минюста Сара Исгур-Флорес.

"Мы можем подтвердить, что один человек находится под стражей. Мы проведем в министерстве юстиции пресс-конференцию в 14.30 (21.30 мск)", — написала Исгур-Флорес на странице в Twitter.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, задержание произошло в пригороде Майами. Арестованному около 50 лет, он живет во Флориде, но также имеет связи с Нью-Йорком. Источники сообщают, что у мужчины и раньше были проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и другим оппонентам Трампа. Кроме того, правоохранители в четверг изъяли подозрительную посылку, адресованную бывшему вице-президенту США Джо Байдену. В общей сложности было обнаружено 12 таких посылок. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными.