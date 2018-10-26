Бывший премьер-министр Словакии возглавил совет ассоциации "Друзья Крыма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Словакии, председатель Общества словацко-российского содружества Ян Чарногурский избран председателем координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма", сообщил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

В Ливадийском дворце Ялты в 2017 году была учреждена международная ассоциация "Друзья Крыма" и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира.

"Создан координационный совет. В него вошло порядка 14 человек. Председателем координационного совета избран господин Ян Чарногурский, который известен в Словакии как политик и нам в России — как общественный деятель и президент общества дружбы Словакии с Россией", — сказал журналистам Мурадов.

Кроме того, по его словам Мурадова, избраны два заместителя председателя координационного света.

"Координационный совет наши друзья решили создать, как и собственно саму ассоциацию, сами, потому что видят, что информации поступает много, а обобщать и систематизировать некому", — сказал Мурадов.

В свою очередь директор делового и культурного центра Крыма Ярослав Иванченко сообщил РИА Новости, что в координационный совет вошли представители из различных стран, в том числе из Армении, Германии, Норвегии, Туниса, Китая, Японии, Греции, Словакии, Болгарии, Австрии.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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