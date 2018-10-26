ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Около 20 иностранных наемников-инструкторов прибыло в подконтрольную украинским силовикам Станицу Луганскую у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"Киевская власть продолжает прибегать к услугам иностранных наемников. Так, по нашим данным, на этой неделе в населенный пункт Станица Луганская в зону ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ прибыло до 20 наемников-инструкторов", — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что прибывшие имеют оружие и форму натовского образца, разговаривают на английском языке.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.