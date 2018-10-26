Foreign Policy удалил слова Хуга об отсутствии российских ВС в Донбассе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Редакция журнала Foreign Policy удалила из интервью слова первого замглавы мониторинговой спецмиссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга об отсутствии прямых доказательств присутствия российских военных на востоке Украине.

В приложении к материалу говорится, что реплику Хуга удалили из-за того, что она "не передавала точку зрения, которую он хотел донести". Чиновник согласился с правками и заявил, что миссия "не делает выводов и не предоставляет доказательств".

В первоначальной версии материала в цитате Хуга говорилось, что ОБСЕ не видела прямых доказательств присутствия России в Донбассе. Он также говорил, что представители миссии видели на востоке Украины людей в куртках с "опознавательными знаками РФ", но отметил, что "такие куртки можно купить везде".

В Раде удаленное из статьи заявление Хуга назвали "ущербным и неудачным".

Киевские власти не в первый раз обвиняют Россию во вмешательстве в дела Украины и называют Москву стороной конфликта в Донбассе. В российском МИД назвали эти заявления "бездоказательными инсинуациями". Минобороны неоднократно подчеркивало, что не поставляет в ДНР и ЛНР военную технику и не оказывает ополченцам никакой помощи.